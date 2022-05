Valencia vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 9 maggio 2022) In una ripetizione della recente finale di Copa del Rey, Valencia e Real Betis rinnovano le ostilità nella battaglia della Liga di martedì 10 maggio al Mestalla. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto ai rigori nell’evento clou con i Los Che, che a metà settimana cercheranno di rivincita davanti ai propri tifosi. Il calcio di inizio di Valencia vs Real Betis è previsto alle 19 Prepartita Valencia vs Real Betis: a che punto sono le due squadre? Valencia La netta caduta in disgrazia del Valencia ha quasi avuto un rivestimento d’argento nella finale della Copa del Rey 2021-22, ma due settimane fa i tiri dal dischetto li hanno tormentati contro il Betis e le loro fortune ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) In una ripetizione della recente finale di Copa del Rey,rinnovano le ostilità nella battaglia della Liga di martedì 10 maggio al Mestalla. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto ai rigori nell’evento clou con i Los Che, che a metà settimana cercheranno di rivincita davanti ai propri tifosi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La netta caduta in disgrazia delha quasi avuto un rivestimento d’argento nella finale della Copa del Rey 2021-22, ma due settimane fa i tiri dal dischetto li hanno tormentati contro ile le loro fortune ...

Advertising

periodicodaily : Valencia vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni #Laliga #10maggio - infobetting : Valencia-Real Betis (Liga, martedì H 19.00): formazioni, quote, pronostici. Immediata rivincita della finale di Cop… - sportli26181512 : Liga LIVE: subito Maiorca-Granada. Poi Athletic-Valencia e Betis-Barcellona: Dopo l'anticipo del venerdì che ha vis… - acekyle07 : @jculerz105 @NoloFCB now lets do pessi 1. 2016 Copa America final vs Chile 2. 2022 ucl RO16 vs Real Madrid 3. 2021… - infernALE96 : @GaleazzoLorenzo E' la Spagna che in quello ha dominato invece, alternando un Atletico Madrid che fino a 10 anni fa… -