Ultimi episodi di Servant of the People su La7 | dal 16 maggio al via la seconda stagione

(Di lunedì 9 maggio 2022) Prosegueof thesu La7, la serie interpretata, diretta, ideata e sceneggiata da Zelensky, ex comico e attuale presidente ucraino. Stasera 9si conclude la prima. Si parte con l’o 1×19, di cui la sinossi: Petro e Sveta cercano un modo per guadagnare qualche soldo in più. Vasiliy è ancora incerto su cosa sia successo tra lui e Matilda, quindi fa tutto il possibile per tenerla alla larga. A seguire, l’o 1×20: Dopo l’aumento dell’età pensionabile e delle tasse sull’alcol, Vasiliy deve affrontare una forte d’opposizione da parte del popolo ucraino, che organizza proteste contro di lui. Si trasferisce anche segretamente nel suo ufficio dopo essere stato cacciato dalla sua famiglia. La serata continua con l’o ...

Advertising

ctrl_gguk : sono usciti gli ultimi due episodi di business proposal su netflix ?? - chengroses : Scusate devo riprendermi dagli ultimi due episodi. - USH1WAKA1 : ultimi 4 episodi di vento aureo e presto arriverà il momento di bruno io me lo sento - ER3NISM : SONO USCITI GLI ULTIMI DUE EPISODI DI BUSINESS PROPOSAL OMGGG - mooweiyu : tuning in x gli ultimi due episodi prima di scuola guida -

MBNews

Dal 16 maggio andrà invece in onda la seconda stagione con i primi quattro. L'appuntamento con Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15 .In che direzione Basti guardare all'evoluzione del prezzo dell'energia neglimesi. ...che, dopo due anni di pandemia e col conflitto iniziato nello scorso febbraio, non possiamo ... Ultimi episodi di instabilità, temperature in aumento Dei seguito le sue parole: 'È impensabile che il calcio debba risolvere un problema culturale che devono essere le istituzioni ad affrontare. Negli ultimi 15 anni si è fatto tantissimo, gli episodi so ...Nel frattempo, però, è arrivato un segnale importante da Roma. Dopo gli ultimi episodi, infatti, il comitato centrale dell’ordine delle professioni sanitarie (il massimo organismo, guidato da Teresa ...