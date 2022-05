Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “226 bambini uccisi da inizio guerra” (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 226 i bambini uccisi e almeno 415 rimasti feriti dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Russia 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 226 ie almeno 415 rimasti feriti dall’dellain. Lo ha reso noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Russia 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

