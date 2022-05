Ultime Notizie – Italiano a Mariupol: “Tornati simboli vietati da Kiev, gente spera in ricostruzione” (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è tinta di arancio e nero oggi Mariupol, con ”gli abitanti che hanno mostrato dalle loro case o hanno indossato il nastro di San Giorgio, vietato dalle autorità di Kiev nel 2015”. E se ”la parata militare è stata rinviata per motivi di sicurezza a fine combattimenti”, circa ”duemila persone hanno partecipato alla cerimonia durante la quale è stato riaccesa la fiamma eterna in ricordo dei caduti della Grande Guerra patriottica, la Seconda Guerra mondiale”. Lo racconta all’Adnkronos il lecchese Vittorio Rangeloni, che da sette anni vive a Donetsk che questa mattina si è recato a Mariupol per partecipare alle manifestazioni. Un evento ”molto sentito” guidato da Denis Pushilin, leader della autoproclamata repubblica del Donetsk, e che ha registrato ”sullo sfondo diverse esplosioni provenienti dalle acciaierie Azovstal”, dove sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è tinta di arancio e nero oggi, con ”gli abitanti che hanno mostrato dalle loro case o hanno indossato il nastro di San Giorgio, vietato dalle autorità dinel 2015”. E se ”la parata militare è stata rinviata per motivi di sicurezza a fine combattimenti”, circa ”duemila persone hanno partecipato alla cerimonia durante la quale è stato riaccesa la fiamma eterna in ricordo dei caduti della Grande Guerra patriottica, la Seconda Guerra mondiale”. Lo racconta all’Adnkronos il lecchese Vittorio Rangeloni, che da sette anni vive a Donetsk che questa mattina si è recato aper partecipare alle manifestazioni. Un evento ”molto sentito” guidato da Denis Pushilin, leader della autoproclamata repubblica del Donetsk, e che ha registrato ”sullo sfondo diverse esplosioni provenienti dalle acciaierie Azovstal”, dove sono ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - occhio_notizie : Nelle prossime due giornate si deciderà chi scenderà in #SerieB e chi rimarrà in #SerieA: ecco il calendario delle… - RedazioneDedalo : Troina (EN) – Oasi: Presentato il documento interaziendale del Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)… -