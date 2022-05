Ucraina, nuove esplosioni a Odessa | Macron: "La pace non si costruisce con l'umiliazione di Mosca" | Xi: "Evitare l'espansione del ... (Di lunedì 9 maggio 2022) Xi a Scholz: 'Evitare l'espansione del conflitto'. Il presidente Zelensky attacca Putin pur senza citarlo: 'Colui che replica la filosofia dei nazisti è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 maggio 2022) Xi a Scholz: 'l'del conflitto'. Il presidente Zelensky attacca Putin pur senza citarlo: 'Colui che replica la filosofia dei nazisti è ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Corriere : Zelensky: «Raid su scuola, uccisi 60 civili». L’Onu: «Inorriditi». La Gran Bretagna vara nuove sanzioni - fattoquotidiano : NUOVE ARMI ALL'UCRAINA Marco Travaglio 'M5S e Lega sono contro questa escalation, e senza di loro Draghi va a casa'… - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Nuove forti esplosioni a Odessa #ucraina #russia #guerra #kiev #nato #ue #putin #zelensky - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Biden firma legge per agevolare invio armi a Kiev -