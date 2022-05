Ucraina, la città di Sloviansk bombardata dai russi, non si hanno notizie di vittime (Di lunedì 9 maggio 2022) La città di Sloviansk, nella regione del Donetsk, è stata bombardata dall'esercito russo. Lo fa sapere il sindaco Vadym Lyakh, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. I russi hanno colpito la ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladi, nella regione del Donetsk, è statadall'esercito russo. Lo fa sapere il sindaco Vadym Lyakh, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Icolpito la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Visita a sorpresa del presidente del Consiglio Ue Charles Michel a Odessa, in occasione della Giornata de… - rusembitaly : ??Giornata di lutto a #Odessa Il 2 maggio 2014 in una delle piazze principali della città di Odessa è avvenuta una… - lorenzo10469500 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin contro la Nato alla parata del 9 maggio: 'L'Occidente preparava… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin contro la Nato alla parata del 9 maggio: 'L'Occidente preparava… -

Guerra Ucraina: l'inviato Steinmann dalla città di Popasna (Lugansk) Nonostante l'annuncio ufficiale della presa della città da parte dei russi, in alcune case si troverebbe un manipolo di ucraini che non si arrende e continua a sparare. Per strada tanti cadaveri. Girano i carri armati delle varie milizie di filorussi,... Guerra in Ucraina, i russi sfilano in parata anche nella occupata Mariupol: le immagini Parata del 9 maggio a Mariupol , città occupata dalle forze russe , dove la resistenza ucraina combatte nell' acciaieria Azovstal . Le immagini sono state diffuse dal consigliere del sindaco di Mariupol, Andryuschenko, su Telegram. ... RaiNews Nonostante l'annuncio ufficiale della presa dellada parte dei russi, in alcune case si troverebbe un manipolo di ucraini che non si arrende e continua a sparare. Per strada tanti cadaveri. Girano i carri armati delle varie milizie di filorussi,...Parata del 9 maggio a Mariupol ,occupata dalle forze russe , dove la resistenzacombatte nell' acciaieria Azovstal . Le immagini sono state diffuse dal consigliere del sindaco di Mariupol, Andryuschenko, su Telegram. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 75