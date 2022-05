Sostenibilità | Cam punta sulla longevità dei suoi prodotti

(Di lunedì 9 maggio 2022) Un seggiolone in grado di trasformarsi in sdraietta, rialzo da sedia e infine sedia per accompagnare il bambino nelle sue fasi di crescita. 9 maggio 2022

Advertising

Adnkronos

Un seggiolone in grado di trasformarsi in sdraietta, rialzo da sedia e infine sedia per accompagnare il bambino nelle sue fasi di crescita. 9 maggio 2022Laè importante anche nel mondo della prima infanzia, dove spesso con la crescita ... responsabile ufficio tecnico di- pensiamo a un prodotto che non nasce per essere usato solo per ... A Toys Milano aziende presentano linee green, sostenibilità protagonista in mondo giocattoli