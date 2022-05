Soleil Sorge, ‘sto avendo un crollo’: cosa afferma l’influencer dopo giorni di assenza dai social (Di lunedì 9 maggio 2022) Per Soleil Sorge quello attuale è un periodo molto frenetico. Appena uscita dalla porta rossa della casa del GF Vip, si è fiondata in una nuova avventura televisiva senza un attimo di riposo, vestendo i panni del giudice durante La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. LEGGI ANCHE : — La mamma di Soleil Sorge dura su Alex Belli: come reagisce lui alle parole di mamma Wendy Nel mezzo ci sono state anche ospitate tv e il fantasma della “chimica artistica” con Alex Belli che spesso torna a farsi vedere: lei stessa aveva messo un punto alla questione, prima togliendo il follow sui social, e poi confessando durante Pomeriggio Cinque di non avere più rapporti con l’attore, nonostante lui continuasse a parlare di amicizia. Soleil Sorge, gli impegni di lavoro e il ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022) Perquello attuale è un periodo molto frenetico. Appena uscita dalla porta rossa della casa del GF Vip, si è fiondata in una nuova avventura televisiva senza un attimo di riposo, vestendo i panni del giudice durante La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. LEGGI ANCHE : — La mamma didura su Alex Belli: come reagisce lui alle parole di mamma Wendy Nel mezzo ci sono state anche ospitate tv e il fantasma della “chimica artistica” con Alex Belli che spesso torna a farsi vedere: lei stessa aveva messo un punto alla questione, prima togliendo il follow sui social, e poi confessando durante Pomeriggio Cinque di non avere più rapporti con l’attore, nonostante lui continuasse a parlare di amicizia., gli impegni di lavoro e il ...

Advertising

duca1072 : RT @Ninomauger: LE JESUCRISTE NON LA SUPERERANNO MAI SOLEIL ANASTASIA SORGE ! ?? #solearmy - duca1072 : RT @LindaMenichini: SCOOP?? immagine esclusiva di Soleil Anastasia Sorge mentre si congratula con l'amica fatata Lulù per l'uscita del suo p… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge, colpo di scena: dopo il GF Vip, l`ex la sorprende così #soleil @Soleil_stasi #sorge #colpo #scena… - AriannaGuarino3 : @Soleil_stasi @Sophie_codegoni Soleil non sottovalutare mai tua moglie @Sophie_codegoni sorge ?? #solearmy - Flavia_InTheSky : ma ci stiamo rendendo conto quant’è sottona soleil anastasia sorge codegoni per sua moglie sophie martina codegoni… -