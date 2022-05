Sanità: Nursing Up, 'pronto soccorso ring, infermieri vittime e leggi inefficaci' (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "Siamo ancora una volta di fronte a fenomeni di aberrante violenza che ormai ogni giorno si consumano negli ospedali italiani, diventati incredibilmente veri e propri ring, con i pronto soccorsi trasformati in campi di battaglia e gli infermieri costretti al ruolo di vittime di vergognose aggressioni". Il sindacato Nursing Up torna a denunciare il fenomeno, mentre "negli ultimi giorni gli episodi di brutale rabbia, sfociata in calci e pugni ai danni degli infermieri, sembra che abbiano raggiunto l'acme assoluto. Ciò nonostante la risposta del Governo e delle Regioni tarda ad arrivare - lamenta il sindacato - tra leggi inefficaci che servono solo come palliativi, perché incapaci di arginare il triste fenomeno alla ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "Siamo ancora una volta di fronte a fenomeni di aberrante violenza che ormai ogni giorno si consumano negli ospedali italiani, diventati incredibilmente veri e propri, con isoccorsi trasformati in campi di battaglia e glicostretti al ruolo didi vergognose aggressioni". Il sindacatoUp torna a denunciare il fenomeno, mentre "negli ultimi giorni gli episodi di brutale rabbia, sfociata in calci e pugni ai danni degli, sembra che abbiano raggiunto l'acme assoluto. Ciò nonostante la risposta del Governo e delle Regioni tarda ad arrivare - lamenta il sindacato - trache servono solo come palliativi, perché incapaci di arginare il triste fenomeno alla ...

