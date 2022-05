Race for the Cure Roma, i numeri della festa (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è svolta la XXIII edizione della Race for the Cure di Roma con 50 mila sostenitori: il più grande evento al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzato da Komen Italia nel cuore di Roma per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno e contrastare i ritardi creati dalla pandemia. Una marea rosa che ha impiegato più di 40 minuti a superare i nastri di partenza e che ha battuto un record speciale: il ritorno alla normalità. Come sempre protagoniste di questa speciale manifestazione di salute, sport e solidarietà sono state le “donne in rosa” – donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno – che con la loro testimonianza hanno contribuito negli anni ad un radicale cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. A dare il via ufficiale alla ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è svolta la XXIII edizionefor thedicon 50 mila sostenitori: il più grande evento al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzato da Komen Italia nel cuore diper sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno e contrastare i ritardi creati dalla pandemia. Una marea rosa che ha impiegato più di 40 minuti a superare i nastri di partenza e che ha battuto un record speciale: il ritorno alla normalità. Come sempre protagoniste di questa speciale manizione di salute, sport e solidarietà sono state le “donne in rosa” – donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno – che con la loro testimonianza hanno contribuito negli anni ad un radicale cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. A dare il via ufficiale alla ...

CarloCalenda : Dopo due anni riprende la race for the cure. Il villaggio è il più bello di sempre. Diagnosi mediche, intrattenimen… - robersperanza : Grazie ai tanti volontari che ogni anno si impegnano nella Race for the Cure. Il loro lavoro ogni giorno aiuta tan… - infoitinterno : Race for the Cure Roma, i numeri della festa - RedazioneLaNews : #Roma Race for the Cure: a Roma in 50.000 per la lotta ai tumori al seno - luisastella15 : RT @FitelNazionale: ???? La nostra squadra FITeL per la tappa romana della RACE FOR THE CURE: domenica 8 maggio amiche e amici uniti nella lo… -