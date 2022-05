Nero a Metà 3, gli episodi di stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 1 (Di lunedì 9 maggio 2022) A Nero a Metà tornano le storie dell'ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik con cui ormai ha un rapporto stabile, ma altrettanto stabile non è la sua vita privata tra nuovi amori e un ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Atornano le storie dell'ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik con cui ormai ha un rapporto stabile, ma altrettanto stabile non è la sua vita privata tra nuovi amori e un ...

Advertising

tuttotv_info : #NeroAMetà3, stasera l'ultima puntata | #Rai1 - ANTICIPAZIONI >> - Carlino_Cesena : 'Sono nero a metà, ma solo per fiction' - SerieTvserie : Nero a metà 3: anticipazioni ultima puntata, cast, come finisce? - tvblogit : Nero a metà 3: anticipazioni ultima puntata, cast, come finisce? - CorriereCitta : Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 9 maggio 2022, come finisce la serie tv #neroameta… -