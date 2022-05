Nelle Filippine trionfa Marcos jr. Addio transizione democratica

(Di lunedì 9 maggio 2022) Bangkok. “Questo l’ha fatto Imelda…Questo l’ha fatto…” Qualche anno fa, in giro per le, le attribuzioni di meriti alla famigliaerano continue. Verrebbe da dire che... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

LostInHole : RT @ilpost: Alle elezioni nelle Filippine il favorito è il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos - laregione : La dinastia Marcos verso il ritorno al potere nelle Filippine - CostanzaRdO : Sconcertata che i media italiani ignorino quanto stia accadendo nelle Filippine. Forse qui 'Marcos' è solo l'Imelda… - Inimicizie : Manca solo l'ufficialità a 'Bongbong' Marcos per dichiarare vittoria nelle elezioni presidenziali filippine. [1/4] - gianvitosibilio : Manca solo l'ufficialità a 'Bongbong' Marcos per dichiarare vittoria nelle elezioni presidenziali filippine. E' il… -

... acerrimo nemico dei Marcos per il suo ruolo di primo piano avutoproteste che fecero cadere ... Un altro Ferdinand Marcos è destinato a diventare presidente delle. Ci si aspetta che il ...si produce circa il 15% del nichel, mentre il Messico ha più del 20% della riserva mondiale di argento. Da tenere d'occhio anche il Congo, con il 46% delle riserve e il 70% della ...Corsi e ricorsi storici per il popolo asiatico: ai seggi hanno vinto le proposte populiste di Bongbong, figlio dei coniugi Marcos, fautori di un regime controverso negli anni '60 ...Filippine, per exit poll vittoria a valanga di Marcos Jr. Il figlio dell'ex dittatore in ticket con la figlia del presidente uscente Duterte ...