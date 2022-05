Milwaukee-Boston stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-4 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Milwaukee Bucks-Boston Celtics, sfida valida come gara-4 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. Con una vittoria di misura in gara-3, i Bucks si sono riportati in vantaggio nella serie, ora sul 2-1. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:30 della notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209) e in streaming su Sky Go, Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inBucks-Celtics, sfida valida come-4 delle semifinali deidi Nba. Con una vittoria di misura in-3, i Bucks si sono riportati in vantaggio nella serie, ora sul 2-1. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:30 della notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209) e insu Sky Go, Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

