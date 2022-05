“L’Occidente voleva invaderci”. Ecco il discorso integrale di Putin a Mosca (Di lunedì 9 maggio 2022) Avrebbe dovuto dichiarare la “guerra totale”, la guerra mondiale, l’apocalisse e chissà cos’altro. Invece nel suo discorso alla parata del 9 maggio, quella che in Russia festeggia la vittoria sul Nazismo, Vladimir Putin non ha detto nulla di tutto ciò. O almeno niente di più di quello che ci si poteva attendere di fronte alle forze armate impegnate in quella che Mosca insiste nel chiamare “operazione speciale” in Ucraina. Nel suo intervento, lo Zar ha lanciato frecciate di fuoco agli Usa, ha cercato di “allontanare” l’orrore di una guerra globale, ha rivendicato la decisione di invadere il Donbass. Qui sotto, il discorso integrale di Putin. — “Cari cittadini russi! Cari veterani! Compagni soldati e marinai, sergenti! Compagni ufficiali, generali e ammiragli! Mi congratulo con voi per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022) Avrebbe dovuto dichiarare la “guerra totale”, la guerra mondiale, l’apocalisse e chissà cos’altro. Invece nel suoalla parata del 9 maggio, quella che in Russia festeggia la vittoria sul Nazismo, Vladimirnon ha detto nulla di tutto ciò. O almeno niente di più di quello che ci si poteva attendere di fronte alle forze armate impegnate in quella cheinsiste nel chiamare “operazione speciale” in Ucraina. Nel suo intervento, lo Zar ha lanciato frecciate di fuoco agli Usa, ha cercato di “allontanare” l’orrore di una guerra globale, ha rivendicato la decisione di invadere il Donbass. Qui sotto, ildi. — “Cari cittadini russi! Cari veterani! Compagni soldati e marinai, sergenti! Compagni ufficiali, generali e ammiragli! Mi congratulo con voi per ...

Advertising

zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina Putin celebra un 9 maggio senza vittoria: “Ho attaccato perché l’Occidente voleva invaderci.… - planetpaul65 : RT @PaoloBorg: Putin: 'l'occidente ci voleva invadere' Me l'hanno detto dei giornalisti italiani ?????????? - castell32082033 : RT @PaoloBorg: Putin: 'l'occidente ci voleva invadere' Me l'hanno detto dei giornalisti italiani ?????????? - LucioMascarin : RT @PaoloBorg: Putin: 'l'occidente ci voleva invadere' Me l'hanno detto dei giornalisti italiani ?????????? - messveneto : Il discorso di Putin, la guerra è alla Nato e non all’Ucraina (mai citata). Ma ammette i tanti soldati morti e non… -