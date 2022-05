“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”: la normalità? È solo un’etichetta (Di lunedì 9 maggio 2022) La normalità? È solo un’etichetta. Spesse volte conferita con molta superficialità. “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, riduzione teatrale di Simon Stephens del best-seller di Mark Haddon, sdogana una volta per tutte il concetto di “strano”. Lo spettacolo, in scena al Teatro Donizetti di Bergamo da sabato 7 a martedì 10 maggio e da giovedì 12 a venerdì 13 maggio, chiude la stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti, sgretolando pezzo per pezzo, ogni presupposto per cui da sempre ci sentiamo legittimati a decidere cosa è normale e cosa non lo è. A smontare ogni convinzione è la storia di Christopher, adolescente con disturbo dello spettro autistico, protagonista della coproduzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022) La? È. Spesse volte conferita con molta superficialità. “Lodel”, riduzione teatrale di Simon Stephens del best-seller di Mark Haddon, sdogana una volta per tutte il concetto di “”. Lo spettacolo, in scena al Teatro Donizetti di Bergamo da sabato 7 a martedì 10 maggio e da giovedì 12 a venerdì 13 maggio, chiude la stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti, sgretolando pezzo per pezzo, ogni presupposto per cui da sempre ci sentiamo legittimati a decidere cosa è normale e cosa non lo è. A smontare ogni convinzione è la storia di Christopher, adolescente con disturbo dello spettro autistico, protagonista della coproduzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di ...

