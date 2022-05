Lazio, Lotito: ’Tifosi dovrebbero essere grati, invece non vengono nemmeno se regalo i biglietti. Si sfogano su di me' (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi Claudio Lotito compie 65 anni. Il presidente della Lazio per l'occasione ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi Claudiocompie 65 anni. Il presidente dellaper l'occasione ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste....

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio, Lotito: 'Neanche se regalassi i biglietti ci sarebbe il pienone. Felice di essere il pungiball' - TuttoMercatoWeb : L'accusa di Spinelli: 'Nasca pilotò la Salernitana di Lotito contro di me e ora la Lazio' - NaiveLeftist : RT @strumentiumani: Nessuno umilia i tifosi della lazio come Lotito. Un maestro, per lui è una cosa naturale - pasqualinipatri : Lazio, Lotito: “Siamo una Società che non ha problemi. Biglietti? Ho sempre fatto campagne favorevoli, ma non c’è m… - NaiveLeftist : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Lotito: 'Neanche se regalassi i biglietti ci sarebbe il pienone. Felice di essere il pungiball' -