James Franco sarà il protagonista dell'action thriller Mace

L'attore James Franco sarà il protagonista del film Mace, un action thriller ambientato nel mondo della polizia, diretto da Jon Amiel. Il progetto sarà la prima produzione di Meyers Media Group e la sceneggiatura è stata firmata da David Chisholm. 

Mace racconta la storia di due diversi tipi di poliziotti. Il protagonista, interpretato da James Franco, è un agente esperto, corrotto e pericolosamente fuori controllo. Virgil Woods è invece una recluta che crede di poter cambiare il sistema che permette di dare vita a poliziotti come Mace. Woods, ispirato dall'ingiustizia razziale presente nelle strade americane, si rifiuta di essere bullizzato e usa i ...

