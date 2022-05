Internazionali, Fognini batte Thiem al debutto. Sonego, Cobolli e Zeppieri ko. Fuori anche la Trevisan (Di lunedì 9 maggio 2022) La seconda giornata degli Internazionali di Roma si è aperta con una delusione per l'Italia. Ma in serata Fabio Fognini ha regalato un sorriso. È finita comunque al primo turno l'avventura del giovane ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) La seconda giornata deglidi Roma si è aperta con una delusione per l'Italia. Ma in serata Fabioha regalato un sorriso. È finita comunque al primo turno l'avventura del giovane ...

Advertising

fisco24_info : Internazionali: Fognini batte Thiem e va al secondo turno: L'azzurro si impone in due set per 6-4, 7-6 - Agenzia_Ansa : Internazionali d'Italia: Fognini batte Thiem e va al secondo turno. L'azzurro si impone in due set per 6-4, 7-6… - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, esordio vincente per Fognini - - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, FABIO FOGNINI AL SECONDO TURNO Sconfitto Dominic Thiem in due set (6-4, 7-6) #SkyTennis #… - glooit : Internazionali: Fognini batte Thiem e va al secondo turno leggi su Gloo -