Il regalo di Sandro Tonali

Sandro Tonali segna e sogna anche nel giorno del suo 22esimo compleanno. L'urlo liberatorio dopo i tre fischi finali dell'arbitro Doveri a Verona, regalano l'ennesima gioia di una stagione al centrocampista rossonero. Coraggio, grinta, responsabilità, Tonali rappresenta a tutto tondo il Milan di oggi. La maglia rossonera, Sandro, la sente sua dal primo giorno in cui l'ha indossata per giocare in cortile con gli amici di sempre. La parola giusta in questo caso è proprio quella di predestinato. D'altronde non poteva che essere così se giochi nel Milan e sei nato lo stesso giorno di Franco Baresi. Pioli lo ha paragonato a De Rossi, per qualità, forza e duttilità. Forse è ancora presto per azzardare un confronto, meglio rispondere sul campo. Appena una stagione fa, qualche perplessità non era mancata dopo il suo arrivo ...

