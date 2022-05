Greta Gila non è mai stata una trafficante di droga. Scagionata Miss Ungheria (e risarcita dallo Stato italiano) (Di lunedì 9 maggio 2022) Greta Gila è innocente. La bellissima Miss Ungheria non è mai stata una trafficante di droga. E ora che finalmente è stata Scagionata dal reato, ha ottenuto un risarcimento dallo Stato italiano. La sua è una storia da film. La modella, che oggi ha 25 anni, viene arrestata nel 2019, accusata di essere una spacciatrice di droga. Rimane in galera due mesi e mezzo. Poi la verità emerge. Greta non c’entra nulla, è innocente. Scagionata da tutte le accuse, ha ricevuto negli ultimi giorni 22 mila euro. E’ “l’equo indennizzo” che la legge italiana riconosce a chi viene incarcerato ingiustamente. Quei due mesi e mezzo, però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)è innocente. La bellissimanon è maiunadi. E ora che finalmente èdal reato, ha ottenuto un risarcimento. La sua è una storia da film. La modella, che oggi ha 25 anni, viene arrenel 2019, accusata di essere una spacciatrice di. Rimane in galera due mesi e mezzo. Poi la verità emerge.non c’entra nulla, è innocente.da tutte le accuse, ha ricevuto negli ultimi giorni 22 mila euro. E’ “l’equo indennizzo” che la legge italiana riconosce a chi viene incarcerato ingiustamente. Quei due mesi e mezzo, però, ...

