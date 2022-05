Fiorentina Roma 2-0 LIVE | entra El Shaarawy

(Di lunedì 9 maggio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio, primo possesso dei viola. 2?all’attacco, con Ikonè che tenta subito di spaventare la difesa giallorossa. Se la cavano gli uomini di Mourinho senza concedere il tiro in porta. 3? Guida va al VAR, contatto sospetto nell’area viola tra Karsdorp e Gonzalez. 5? GOL! Gonzalez trasforma dal dischetto e la viola passa avanti al Franchi. 10? RADDOPPIO ...

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - itsmemircoo : RT @andreowsky_: Ma i tifosi della Fiorentina sanno anche altri cori oltre “Roma Roma merda” e “romano bastardo”? - inter_calcio : Cercare dettagli positivi: bene che la Fiorentina abbia battuto la Roma! Tiene sulle spine la Dea -

DIRETTA(RISULTATO LIVE 2 - 0): RUI PATRICIO PRONTO SU AMRABAT Lainizia il secondo tempo con Zaniolo in campo al posto di Sergio Oliveira. Al 4 viene deviato in angolo da Zalewski un ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' tra ladi Italiano e ladi Mourinho in tempo realeLafa visita allanel monday night che chiude la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali nella ...64' - Veretout scalda il destro dalla lunga distanza: conclusione che parte bassa ed angolata. Troppo angolata: Terracciano accompagna fuori. 62' - Ci prova Biraghi su calcio di ...Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini, un’altra panchina incerta: “Gasperini è molto particolare come allenatore. Ha bisogno di una società e uno spogliatoio c ...