Bergomi: 'Dybala non è funzionale a Lautaro, come non lo è Dzeko. Ecco chi serve all'Inter li davanti' (Di lunedì 9 maggio 2022) Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha spiegato come a suo parere la coppia Dybala-Lautaro...

CMIT TV - Dybala - Inter, annuncio in diretta: 'Ha già firmato' Uno di questi potrebbe essere quello tra Paulo Dybala e l'Inter. Bergomi alla CMIT TVI nerazzurri seguivano la Joya fin dai tempi in cui illuminava con la sua qualità in patria, prima dell'arrivo a ... CMIT TV - La bomba di mercato che scuote l'Inter: 'È in dirittura d'arrivo' Davanti a Lukaku e Dybala a zero, via Sanchez, rimane Correa, rimane Dzeko'. Infine, Bergomi ha lanciato un'indiscrezione molto importante che riguarda un vecchio obiettivo dell'Inter: 'Anche ... Uno di questi potrebbe essere quello tra Pauloe l'Inter.alla CMIT TVI nerazzurri seguivano la Joya fin dai tempi in cui illuminava con la sua qualità in patria, prima dell'arrivo a ...Davanti a Lukaku ea zero, via Sanchez, rimane Correa, rimane Dzeko'. Infine,ha lanciato un'indiscrezione molto importante che riguarda un vecchio obiettivo dell'Inter: 'Anche ...