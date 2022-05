Bagni: “Napoli, ecco i nomi giusti per sostituire Osimhen e Spalletti” (Di lunedì 9 maggio 2022) Salvatore Bagni parla del Napoli e dei possibili sostituti di Victor Osimhen e Luciano Spalletti, il cui futuro è in bilico. A Radio Marte, durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ condotto da Raffaele Auriemma, Bagni dice: “Ho sempre pensato che quest’anno il campionato del Napoli non dipendeva dagli avversari, dalla qualità degli avversari, ma tutto è solo dal Napoli stesso che aveva le qualità per vincere sempre. Il Genoa ha bisogno di vincere, sono convinto che il Napoli farà una bella partita, ma vedremo come se la caverà. Capiremo se abbiamo ritrovato il Napoli nel momento in cui non serviva, oppure se gli stimoli mancano. Terrier è un giocatore importante, ma sta fuori da tanto tempo. Hlozek ha qualità, ma non so se sia pronto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Salvatoreparla dele dei possibili sostituti di Victore Luciano, il cui futuro è in bilico. A Radio Marte, durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ condotto da Raffaele Auriemma,dice: “Ho sempre pensato che quest’anno il campionato delnon dipendeva dagli avversari, dalla qualità degli avversari, ma tutto è solo dalstesso che aveva le qualità per vincere sempre. Il Genoa ha bisogno di vincere, sono convinto che ilfarà una bella partita, ma vedremo come se la caverà. Capiremo se abbiamo ritrovato ilnel momento in cui non serviva, oppure se gli stimoli mancano. Terrier è un giocatore importante, ma sta fuori da tanto tempo. Hlozek ha qualità, ma non so se sia pronto ...

