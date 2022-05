Ascolti tv: chi ha vinto tra Rinascere e Big Show (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli Ascolti tv di domenica 8 maggio hanno visto una sfida inedita tra Rinascere, il film tv in onda su Rai1, e Big Show su Canale 5. Il biopic su Manuel Bortuzzo ha vinto con 3.509.000 spettatori pari al 18.5% di share, staccando... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) Glitv di domenica 8 maggio hanno visto una sfida inedita tra, il film tv in onda su Rai1, e Bigsu Canale 5. Il biopic su Manuel Bortuzzo hacon 3.509.000 spettatori pari al 18.5% di share, staccando...

Advertising

Sara6689q : A chi voleva sabotare gli ascolti, non ci è riuscito Questo film merita #Rinascere - e_inveceno_ : @95_addicted @nicklausxxxx Sono d'accordo con te. Il comportamento di taluni verso la D'Urso è stato, ed è, vergogn… - GlobalistP : RT @eizaghi: @NicolaPorro lei mi spieghi come è riuscito ad avere una trasmissione in RAI,ascolti ridicoli,poi perchè lavora in Mediaset,as… - emmazanni : @Fortunablu17 @Franco32656300 @reportrai3 Di chi ascolta continuamente le stesse cose dagli stessi mezzi di informa… - eizaghi : @NicolaPorro lei mi spieghi come è riuscito ad avere una trasmissione in RAI,ascolti ridicoli,poi perchè lavora in… -