Turismo, formazione avanzata: da Camera commercio e Formaper un laboratorio gratuito (Di domenica 8 maggio 2022) Prosegue il progetto strategico “Turismo” per il rilancio della destinazione e della filiera InBuyer Skill Lab è un laboratorio, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, rivolto alle imprese che desiderano predisporre un portafoglio di offerta turistica dinamica, coerente e competitiva prima di affrontare gli eventi internazionali BtoB con i buyer esteri. Il laboratorio si inserisce nel piano di azioni per il rilancio della destinazione e della filiera promosse grazie al progetto “Turismo”. Il laboratorio si articola in due webinar, una sessione formativa in presenza, una sessione di tutoring personalizzato, un follow – up. La partecipazione è gratuita. Informazioni e iscrizioni al link. Il ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 8 maggio 2022) Prosegue il progetto strategico “” per il rilancio della destinazione e della filiera InBuyer Skill Lab è un, promosso dalladidi Milano Monza Brianza Lodi e, rivolto alle imprese che desiderano predisporre un portafoglio di offerta turistica dinamica, coerente e competitiva prima di affrontare gli eventi internazionali BtoB con i buyer esteri. Ilsi inserisce nel piano di azioni per il rilancio della destinazione e della filiera promosse grazie al progetto “”. Ilsi articola in due webinar, una sessione formativa in presenza, una sessione di tutoring personalizzato, un follow – up. La partecipazione è gratuita. Informazioni e iscrizioni al link. Il ...

Advertising

isNews_it : Turismo e digitalizzazione: al via gli incontri di formazione gratuiti - campobassolive : Interreg IPA CBC- Italia Albania Montenegro – Progetto “Due Mari”, al via gli eventi di formazione ‘Turismo e digit… - BUONGIORNOnline : Turismo, formazione avanzata. Da Camera di commercio e Formaper, il Laboratorio gratuito “InBuyer Skill Lab” dal 10… - ptvtelenostra : VERDE IRPINIA E FORMAZIONE LA FEDERICO II IN CAMPO PER “CUCIRE” UN TURISMO AD HOC - - santangeloitalo : RT @RivieccioNicola: #NeetWorkingTour: Appuntamento con #formazione e #lavoro. A Napoli 6/7 Maggio in piazza Plebiscito. #ITSBACT orienta f… -