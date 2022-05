Teatri in rete: a Terni andrà in scena la pièce “Operai” di Germano Rubbi (Di domenica 8 maggio 2022) Teatri IN rete: AL CENACOLO SAN MARCO DI Terni IN scena “ Operai ” – STORIA DI UN LAVORATORE ITALIANO – DI Germano Rubbi Il pubblico avrà l’impressione di assistere, allo stesso tempo, ad uno spettacolo, documentario e ricostruzione storica: in realtà non farà altro che trovarsi di fronte ad una indagine sociologica in grado di descrivere lo spaccato di vita di un’intera classe sociale. Domenica 15 maggio 2022 ore 17.00 – Cenacolo San Marco di Terni Terni – L’associazione Magazzini Artistici, dopo il successo di pubblico ottenuto a Calvi dell’Umbria, ripropone a Terni lo spettacolo “Operai”, Storia di un lavoratore italiano – di Germano Rubbi. Continua così la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 8 maggio 2022)IN: AL CENACOLO SAN MARCO DIIN” – STORIA DI UN LAVORATORE ITALIANO – DIIl pubblico avrà l’impressione di assistere, allo stesso tempo, ad uno spettacolo, documentario e ricostruzione storica: in realtà non farà altro che trovarsi di fronte ad una indagine sociologica in grado di descrivere lo spaccato di vita di un’intera classe sociale. Domenica 15 maggio 2022 ore 17.00 – Cenacolo San Marco di– L’associazione Magazzini Artistici, dopo il successo di pubblico ottenuto a Calvi dell’Umbria, ripropone alo spettacolo “”, Storia di un lavoratore italiano – di. Continua così la ...

