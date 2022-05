Sophie Turner parla della maternità e di come l’abbia resa un’attrice migliore (Di domenica 8 maggio 2022) Sophie Turner è diventata mamma per la prima volta nel 2020 e, in attesa del secondo bebè, ha raccontato come la maternità l’abbia resa un’attrice migliore. Sophie Turner è convinta che la maternità l’abbia resa un’attrice migliore. La notorietà è sopraggiunta con Game of Thrones, acclamata serie fantasy dove ha dato vita al personaggio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 8 maggio 2022)è diventata mamma per la prima volta nel 2020 e, in attesa del secondo bebè, ha raccontatolaè convinta che la. La notorietà è sopraggiunta con Game of Thrones, acclamata serie fantasy dove ha dato vita al personaggio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

