Prima lo scontro, poi l’esplosione: non riesce a liberarsi, terribile incidente in diretta (Video) (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex star di American’s Got Talent oggi è paralizzato dopo un’acrobazia finita male: il terribile incidente sul palco dello show. Si tratta di Jonathan Goodwin, lo stunt man o meglio l’escapologista diventato famoso in tv dopo aver partecipato a Britain’s e American’s got talent mostrando la sua abilità pazzesca. L’uomo era in grado di liberarsi da ogni catena o camicia di forza in condizioni veramente pericolose ed estreme. Purtroppo la sua ultima esibizione spettacolare è finita molto male e Jonathan ha rischiato seriamente di morire. È accaduto durante le prove per “American’s got talent extreme“, una versione molto più pericolosa del programma. Jonathan stava provando sul palco il suo numero ed era consapevole di avere il 50% di possibilità di non farcela, come aveva scritto alla sua fidanzata poco ... Leggi su chenews (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex star di American’s Got Talent oggi è paralizzato dopo un’acrobazia finita male: ilsul palco dello show. Si tratta di Jonathan Goodwin, lo stunt man o meglio l’escapologista diventato famoso in tv dopo aver partecipato a Britain’s e American’s got talent mostrando la sua abilità pazzesca. L’uomo era in grado dida ogni catena o camicia di forza in condizioni veramente pericolose ed estreme. Purtroppo la sua ultima esibizione spettacolare è finita molto male e Jonathan ha rischiato seriamente di morire. È accaduto durante le prove per “American’s got talent extreme“, una versione molto più pericolosa del programma. Jonathan stava provando sul palco il suo numero ed era consapevole di avere il 50% di possibilità di non farcela, come aveva scritto alla sua fidanzata poco ...

