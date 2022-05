Prandelli | «Vlahovic? Da solo non può risolvere i problemi della Juve»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 maggio 2022) Cesare, ex allenatore di Dusan, ha parlato così dell’attaccantea Tuttosport Cesareha parlato a Tuttosport così di Dusan, lanciato da lui alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni.– «Appena arrivato allantus nel mercato di gennaio, ha inevitabilmente avvertito una grande responsabilità perché da lui ci si aspettava tanto. E paradossalmente il fatto di aver cominciato al massimo, segnando subito tantissimo, lo ha messo in una condizione per cui la gente fosse portata a pensare che dapotevantus. Ma ovviamente non poteva essere così. Tra l’altro si tratta di un giovane che ...