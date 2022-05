Papa Francesco: “Il non ascoltare è uno dei mali del nostro tempo, anche nella Chiesa” (Di domenica 8 maggio 2022) Città del Vaticano – “Non c’è ascolto. Questo è un male del nostro tempo. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire qualcosa, abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! Ascoltarsi fino alla fine, lasciare che l’altro si esprima, ascoltarsi in famiglia, ascoltarsi a scuola, ascoltarsi al lavoro, e persino nella Chiesa!”. Affacciato su una piazza San Pietro gremita da 20mila fedeli, nella domenica dedicata al “Buon Pastore”, il Papa, soffermandosi sull’odierna pagina del Vangelo, spiega il legame” che c’è tra il Signore e ciascuno di noi (cfr Gv 10,27-30)”, sottolineandone tre verbi: “ascoltare, conoscere, seguire”. Francesco ribadisce l’importanza dell’ascoltare, soprattutto oggi, dove ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Città del Vaticano – “Non c’è ascolto. Questo è un male del. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire qualcosa, abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! Ascoltarsi fino alla fine, lasciare che l’altro si esprima, ascoltarsi in famiglia, ascoltarsi a scuola, ascoltarsi al lavoro, e persino!”. Affacciato su una piazza San Pietro gremita da 20mila fedeli,domenica dedicata al “Buon Pastore”, il, soffermandosi sull’odierna pagina del Vangelo, spiega il legame” che c’è tra il Signore e ciascuno di noi (cfr Gv 10,27-30)”, sottolineandone tre verbi: “, conoscere, seguire”.ribadisce l’importanza dell’, soprattutto oggi, dove ...

