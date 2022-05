Mara Venier quanto guadagna? La cifra è davvero da capogiro (Di domenica 8 maggio 2022) Mara Venier è ancora oggi una delle regine della televisione italiana ma quello che tutti si chiedono riguarda il suo cachet che sembra essere da capogiro: a quanto ammonta? Si torna a parlare della conduttrice di Rai Uno che con la sua Domenica In continua di settimana in settimana a sbaragliare la concorrenza con l’idea di continuare sicuramente a farlo ancora per molto tempo, ma quello che ancora oggi attira l’attenzione dei tanti fan che la seguono è la curiosità legata al suo stipendio, argomento che forse fino ad ora non è stato ancora trattato in modo chiaro. Fonte Foto AnsaCome tutti sappiamo per diverso tempo la presentatrice era passata a Mediaset diventando l’opinionista di punta di tanti programmi di successo, almeno fino al suo ritorno sul primo canale che alla fine dei conti si è ... Leggi su chenews (Di domenica 8 maggio 2022)è ancora oggi una delle regine della televisione italiana ma quello che tutti si chiedono riguarda il suo cachet che sembra essere da: aammonta? Si torna a parlare della conduttrice di Rai Uno che con la sua Domenica In continua di settimana in settimana a sbaragliare la concorrenza con l’idea di continuare sicuramente a farlo ancora per molto tempo, ma quello che ancora oggi attira l’attenzione dei tanti fan che la seguono è la curiosità legata al suo stipendio, argomento che forse fino ad ora non è stato ancora trattato in modo chiaro. Fonte Foto AnsaCome tutti sappiamo per diverso tempo la presentatrice era passata a Mediaset diventando l’opinionista di punta di tanti programmi di successo, almeno fino al suo ritorno sul primo canale che alla fine dei conti si è ...

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - mesorottaercazz : RT @Iperborea_: Mara Venier ha sbroccato in diretta, lanciando frecciatine, per molto meno - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier “sfancu*a” Manuel Bortuzzo: ecco perché - infoitcultura : Domenica In, Manuel Bortuzzo non ci sarà: l'ira di Mara Venier dopo la partecipazione a Verissimo con la veri… - Domenico1oo777 : RT @Iperborea_: Mara Venier ha sbroccato in diretta, lanciando frecciatine, per molto meno -