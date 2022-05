Leo Gassmann interviene in soccorso di una ragazza vittima di stupro: “Non dimenticherò mai le sue urla mentre gridava aiuto” (Di domenica 8 maggio 2022) “Non dimenticherò mai le sue urla”. Leo Gassmann è ancora sconvolto dopo quanto è successo questa notte. Il cantante, vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2020 e figlio dell’attore Alessandro Gassmann, è infatti intervenuto in soccorso di una ragazza americana che aveva appena subito uno stupro in centro a Roma. “Io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”, ha raccontato il giovane artista nelle sue Storie di Instagram, ricostruendo quei momenti concitati. “Abbiamo chiamato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Nonmai le sue”. Leoè ancora sconvolto dopo quanto è successo questa notte. Il cantante, vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2020 e figlio dell’attore Alessandro, è infatti intervenuto indi unaamericana che aveva appena subito unoin centro a Roma. “Io e alcuni passanti abbiamounaamericana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito lemi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”, ha raccontato il giovane artista nelle sue Storie di Instagram, ricostruendo quei momenti concitati. “Abbiamo chiamato la ...

