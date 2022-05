La First Lady Usa a sorpresa in Ucraina (Di domenica 8 maggio 2022) Ore 15.30 - Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky Viaggio a sorpresa della First Lady Usa, Jill Biden in Ucraina. Dopo gli incontri al confine con alcuni profughi la moglie di Joe Biden si è incontrata con la moglie di Zelensky, Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Leggi su panorama (Di domenica 8 maggio 2022) Ore 15.30 - Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky Viaggio adellaUsa, Jill Biden in. Dopo gli incontri al confine con alcuni profughi la moglie di Joe Biden si è incontrata con la moglie di Zelensky, Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.

