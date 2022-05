La finale di Amici in onda di domenica (Di domenica 8 maggio 2022) Maria De Filippi - Amici La 21° edizione di Amici chiuderà di domenica. Dopo otto settimane in onda esclusivamente di sabato, la finale del talent di Maria De Filippi si consumerà domenica 15 maggio 2022, sempre in prima serata su Canale 5. Come auspicabile, lo show evita di scontrarsi con la serata finale dell’Eurovision Song Contest di sabato 14 maggio, in diretta su Rai 1 con Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan padroni di casa. L’ultima volta che Amici si è ritrovato in onda la stessa settimana dell’Eurofestival, nel 2019, non ci fu nessuna variazione di palinsesto (in quell’occasione a gareggiare per l’Italia c’era sempre Mahmood, che arrivò secondo con il brano Soldi), ma l’edizione italiana dell’evento musicale europeo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 8 maggio 2022) Maria De Filippi -La 21° edizione dichiuderà di. Dopo otto settimane inesclusivamente di sabato, ladel talent di Maria De Filippi si consumerà15 maggio 2022, sempre in prima serata su Canale 5. Come auspicabile, lo show evita di scontrarsi con la seratadell’Eurovision Song Contest di sabato 14 maggio, in diretta su Rai 1 con Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan padroni di casa. L’ultima volta chesi è ritrovato inla stessa settimana dell’Eurofestival, nel 2019, non ci fu nessuna variazione di palinsesto (in quell’occasione a gareggiare per l’Italia c’era sempre Mahmood, che arrivò secondo con il brano Soldi), ma l’edizione italiana dell’evento musicale europeo ...

