Joshua | significato e origine del nome

(Di domenica 8 maggio 2022)è ilche in italiano potrebbe essere tradotto come Giosuè. Deriva dalebraico ?????????? (Yehoshu’a), che vuol dire “Yahweh è salvezza”, “Dio salva”, oppure “salvatore dato da Dio”,pressoché identico a quello delIsaia. Di tradizione biblica, Giosuè fu una delle dodici spie che Mosè inviò nella terra di Canaan, e colui che gli successe come capo degli israeliti alla sua morte. Lo stessoGesù è un derivato di Giosuè, visto che è nato dalla traduzione greca di ???????? (Yeshu’a), una forma contratta aramaica di Yehoshu’a. La forma ingleseè in uso in Inghilterra sin dai tempi della Riforma Protestante, e negli Stati Uniti è risultato essere tra i dieci nomi maschili più usati per i nuovi nati fino al 1979. Una variante ...