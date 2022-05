Dario ha un attacco di panico ad Amici e scoppia a piangere, Maria interviene (Di domenica 8 maggio 2022) Dario Schirone ha avuto a tutti gli effetti un attacco di panico durante la semifinale di Amici in seguito ad uno scontro che hanno avuto la sua maestra Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. Le due si sono urlate contro per una decina di minuti parlando di Dario come se lui non fosse presente. La prima lo ha difeso ed ha parlato di talento, mentre la maestra Celentano lo ha letteralmente massacrato. Mentre i toni si alzavano, Dario si è coperto la faccia con le mani, si è sdraiato a pancia in su per cercare di rilassarsi ed infine è scoppiato a piangere facendo grossi respiri. A questo punto Maria De Filippi è intervenuta, ha spiegato al ballerino che le critiche di Alessandra Celentano non erano personali e che in vent’anni che ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022)Schirone ha avuto a tutti gli effetti undidurante la semifinale diin seguito ad uno scontro che hanno avuto la sua maestra Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. Le due si sono urlate contro per una decina di minuti parlando dicome se lui non fosse presente. La prima lo ha difeso ed ha parlato di talento, mentre la maestra Celentano lo ha letteralmente massacrato. Mentre i toni si alzavano,si è coperto la faccia con le mani, si è sdraiato a pancia in su per cercare di rilassarsi ed infine èto afacendo grossi respiri. A questo puntoDe Filippi è intervenuta, ha spiegato al ballerino che le critiche di Alessandra Celentano non erano personali e che in vent’anni che ...

