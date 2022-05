Dallas-Phoenix stasera in tv: orario e diretta streaming gara-4 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di domenica 8 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dallas Mavericks-Phoenix Suns, sfida valida come gara-4 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. Con una bella vittoria in gara-3 trascinati da Brunson e dalla tripla doppia sfiorata da Doncic, i Mavericks hanno riaperto la serie, ora sul 2-1 per i Suns. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:30 di domenica 8 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209) e in streaming su Sky Go, Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inMavericks-Suns, sfida valida come-4 delle semifinali deidi Nba. Con una bella vittoria in-3 trascinati da Brunson e dalla tripla doppia sfiorata da Doncic, i Mavericks hanno riaperto la serie, ora sul 2-1 per i Suns. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:30 di domenica 8 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209) e insu Sky Go, Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

