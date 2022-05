Claudia Gerini, la triste malattia: ha dovuto confessarlo (Di domenica 8 maggio 2022) La vita di Claudia Gerini stravolta da un grande problema. Cosi la donna ha rivelato tutto sulla sua salute Il mondo del Cinema italiano conta al suo interno tantissime donne che sono state in grado di intraprendere carriera importanti. Riuscire a guadagnarsi il consenso del pubblico non è mai facile, soprattutto quando questo si aspetta tanto da te. E cosi serve riuscire a reggere il peso della notorietà, non sempre leggero per alcuni che hanno a volte anche la necessità di allontanarsi momentaneamente dalle luci della ribalta, amiche solo per riprendere fiato. Claudia Gerini (web source)Tra queste di sicuro c’è Claudia Gerini, una delle attrici più amate dal pubblico cinematografico, e di sicuro donna in grado di raccogliere un grande consenso da parte di chi ama ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 8 maggio 2022) La vita distravolta da un grande problema. Cosi la donna ha rivelato tutto sulla sua salute Il mondo del Cinema italiano conta al suo interno tantissime donne che sono state in grado di intraprendere carriera importanti. Riuscire a guadagnarsi il consenso del pubblico non è mai facile, soprattutto quando questo si aspetta tanto da te. E cosi serve riuscire a reggere il peso della notorietà, non sempre leggero per alcuni che hanno a volte anche la necessità di allontanarsi momentaneamente dalle luci della ribalta, amiche solo per riprendere fiato.(web source)Tra queste di sicuro c’è, una delle attrici più amate dal pubblico cinematografico, e di sicuro donna in grado di raccogliere un grande consenso da parte di chi ama ...

Advertising

CiNeMaPpAzZoNe : RT @Trailer_Today: Oggi #SoloAlCinema trovate il primo film in cui Claudia Gerini non figura solo come protagonista ma anche come regista!… - sophia23s1 : Se vi capita “Tapirulàn” di Claudia Gerini merita. Un film che ci ricorda l’importanza di chiedere aiuto e di affro… - zazoomblog : Claudia Gerini il lutto straziante: “Con me da bambina e anche da grande” - #Claudia #Gerini #lutto #straziante: - ParliamoDiNews : Claudia Gerini ai Castelli per presentare il suo film Tapirulàn - Il Caffe #claudia #gerini #castelli #presentare… - gs7901 : @MIRIANA_TREV Miri a te piace Claudia Gerini? ??????? -