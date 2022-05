Bufera per le parole, poi smentite, di Gianfranco Miccichè sul Governatore siciliano: 'Musumeci fascista' (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Non c'è pace per il centrodestra in Sicilia. A pochi giorni dall'accordo che ha portato la coalizione a convergere su un unico candidato alle amministrative a Palermo, un nuovo 'caso' rischia di fare emergere le divisioni tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e le tesioni interne ai partiti. Ad infiammare il dibattito un'intervista in cui Gianfranco Miccichè definisce Nello Musumeci un "fascista", smentita dall'intervistato ma per la quale ora Fratelli d'Italia chiede un "chiarimento politico". "Musumeci? Mai più. Guardi, cinque anni fa subimmo un'imposizione. Ma a condizione che non si ricandidasse" alla presidenza della Regione siciliana, tuona il commissario azzurro sull'isola, nel colloquio con 'La Stampa'. "Musumeci odia partiti, Parlamento, stampa. 'Di lei si ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Non c'è pace per il centrodestra in Sicilia. A pochi giorni dall'accordo che ha portato la coalizione a convergere su un unico candidato alle amministrative a Palermo, un nuovo 'caso' rischia di fare emergere le divisioni tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e le tesioni interne ai partiti. Ad infiammare il dibattito un'intervista in cuidefinisce Nelloun "", smentita dall'intervistato ma per la quale ora Fratelli d'Italia chiede un "chiarimento politico". "? Mai più. Guardi, cinque anni fa subimmo un'imposizione. Ma a condizione che non si ricandidasse" alla presidenza della Regione siciliana, tuona il commissario azzurro sull'isola, nel colloquio con 'La Stampa'. "odia partiti, Parlamento, stampa. 'Di lei si ...

