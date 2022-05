"Zona infetta a Roma" contro la peste suina. E cassonetti recintati contro i cinghiali

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Scatta ala "" per stroncare sul nascere il diffondersi della. C'è una "provvisoria", con misure stringenti, e una "di attenzione". È quanto dispone l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "prime misure di regolamentazione per il contenimento dellaAfricana sul territorio". L'ordinanza è stata varata dopo un caso diafricana scoperto nel parco dell'Insugherata a. In particolare, nella "provvisoria" si provvederà ad una sorveglianza rafforzata dei, al campionamento e analisi di eventuali ...