Yates: 'Vittoria inaspettata'. Van der Poel: 'Avrei firmato per restare in rosa' (Di sabato 7 maggio 2022) L'uomo di giornata è Simon Yates, perfetto nella cronometro di Budapest, come d'altronde devi essere per battere un certo Van der Poel: "Una Vittoria un po' inaspettata - ammette il britannico - ma ho ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) L'uomo di giornata è Simon, perfetto nella cronometro di Budapest, come d'altronde devi essere per battere un certo Van der: "Unaun po'- ammette il britannico - ma ho ...

