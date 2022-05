Ultime Notizie – Nave russa colpita all’Isola del Serpenti – video (Di sabato 7 maggio 2022) Una Nave della Russia colpita mentre è ormeggiata nelle acque dell’Isola dei Serpenti. Le forze armate dell’Ucraina diffondono il video dell’operazione. Secondo i media ucraini, si tratta di un’imbarcazione in grado di trasportare veicoli militari ed equipaggiamenti per un carico di 45 tonnellate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Unadella Russiamentre è ormeggiata nelle acque dell’Isola dei. Le forze armate dell’Ucraina diffondono ildell’operazione. Secondo i media ucraini, si tratta di un’imbarcazione in grado di trasportare veicoli militari ed equipaggiamenti per un carico di 45 tonnellate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

