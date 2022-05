Spalletti esalta Fabian Ruiz: “Succede ogni volta che calcia!” (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore del Napoli ha parlato oggi dopo la partita contro il Torino vinta per 1-0. Napoli Spalletti TorinoTre punti guadagnati oggi dal Napoli dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. Nel post partita Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN per parlare del successo di oggi, ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un bel recupero palla e voglio sottolineare il triplo pressing di Insigne che è partito da sinistra arrivando fino a destra, costringendo all’errore l’avversario. Su Fabian avete ragione, ha la mazza da golf quando calcia, riesce a piazzarla bene. Sembra che le gambe vadano più piano ma con la mente e con il piede Fabian è più avanti“. “Prima del prossimo anno, c’è da finire questo campionato qui. Anche i vostri colleghi ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore del Napoli ha parlato oggi dopo la partita contro il Torino vinta per 1-0. NapoliTorinoTre punti guadagnati oggi dal Napoli dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. Nel post partita Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN per parlare del successo di oggi, ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un bel recupero palla e voglio sottolineare il triplo pressing di Insigne che è partito da sinistra arrivando fino a destra, costringendo all’errore l’avversario. Suavete ragione, ha la mazza da golf quando calcia, riesce a piazzarla bene. Sembra che le gambe vadano più piano ma con la mente e con il piedeè più avanti“. “Prima del prossimo anno, c’è da finire questo campionato qui. Anche i vostri colleghi ...

