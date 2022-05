Spalletti ancora in ansia per Osimhen: è successo in Torino-Napoli (Di sabato 7 maggio 2022) Cos’è successo a Osimhen alla fine di Torino-Napoli, partita vinta dai partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz Problemi per Victor Osimhen alla fine di Torino-Napoli. Il centravanti nigeriano è stato sostituito al 93? da Luciano Spalletti per far entrare Andrea Petagna. Secondo il telecronista DAZN “reazione un po’ stizzita, forse per un problema muscolare”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) Cos’èalla fine di, partita vinta dai partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz Problemi per Victoralla fine di. Il centravanti nigeriano è stato sostituito al 93? da Lucianoper far entrare Andrea Petagna. Secondo il telecronista DAZN “reazione un po’ stizzita, forse per un problema muscolare”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

