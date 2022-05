Sinn Fein primo partito in Irlanda del Nord: ora quali prospettive si aprono? (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag – Il parlamento di Belfast al Sinn Fein. È la notizia storica che tiene banco dopo la tornata elettorale delle amministrative inglesi, che ha visto allo stesso tempo i Tory perdere 320 seggi e quello “feudo” di Westminster. Per la prima volta infatti, almeno dallo scorso secolo, il partito cattolico fedele alla riunificazione con Dublino dell’Ulster ha sorpassato e soverchiato il partito unionista (protestante) del Dup. Sinn Féin alla guida di Belfast A Londra i conservatori perdono ma se i Laburisti non sfondano, i Liberali sorprendono e il Sinn Fein rovescia il vecchio equilibrio. A scrutinio non ancora ultimato è la conferma delle previsioni per il rinnovo del Parlamento di Belfast il risultato destinato a scuotere più di tutti il Premier ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag – Il parlamento di Belfast al. È la notizia storica che tiene banco dopo la tornata elettorale delle amministrative inglesi, che ha visto allo stesso tempo i Tory perdere 320 seggi e quello “feudo” di Westminster. Per la prima volta infatti, almeno dallo scorso secolo, ilcattolico fedele alla riunificazione con Dublino dell’Ulster ha sorpassato e soverchiato ilunionista (protestante) del Dup.Féin alla guida di Belfast A Londra i conservatori perdono ma se i Laburisti non sfondano, i Liberali sorprendono e ilrovescia il vecchio equilibrio. A scrutinio non ancora ultimato è la conferma delle previsioni per il rinnovo del Parlamento di Belfast il risultato destinato a scuotere più di tutti il Premier ...

