Scienza | da Enea tecnologie smart contro l’invasione di specie dannose in agricoltura

(Di sabato 7 maggio 2022) A causa del riscaldamento climatico, entro pochi anni nuove aree di Europa, Asia e America potrebbero diventare ambienti favorevoli alla diffusione di insetti dannosi per l’, come la tignola del pomodoro (Tuta absoluta) che colpisce le coltivazioni di pomodoro, patata e melanzana. Lo rileva l’Agenzia nazionale per le nuove, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (), che coordina uno studio internazionale realizzato nell’ambito del progetto europeo Med-Gold. La ricerca, condotta dae Università della California a Berkeley, è pubblicata sulla rivista Biological Invasions. L’obiettivo è mettere in campo una tecnologia utile a prevedere il potenziale invasivo in Europa e in Nord Africa, ma anche in aree non ancora colpite dalla tignola del pomodoro, come Stati Uniti d’America e ...