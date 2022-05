Sansonetti smaschera gli Usa: "Biden come Putin, non vogliono la pace" (Di sabato 7 maggio 2022) “Se non si staccano da Biden, l'Europa non nascerà mai!” Così Piero Sansonetti, ospite della puntata di sabato 7 maggio di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Segnali da Biden non li ho mai visti” afferma il direttore de Il Riformista, e riferendosi al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dice: “Che parli per conto suo non ci crede neanche la sorella, parla per conto di Biden. È considerato da tutti semplicemente il ventriloquo di Biden, e recentemente l'ha detto anche un generale italiano.” Sansonetti sostiene che il presidente degli Stati Uniti ha delegittimato il presidente ucraino Zelensky, inserendosi nel dibattito politico e dicendo la propria ogni volta annacquando le trattative. “Putin per ora non ha nessuna ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) “Se non si staccano da, l'Europa non nascerà mai!” Così Piero, ospite della puntata di sabato 7 maggio di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Segnali danon li ho mai visti” afferma il direttore de Il Riformista, e riferendosi al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dice: “Che parli per conto suo non ci crede neanche la sorella, parla per conto di. È considerato da tutti semplicemente il ventriloquo di, e recentemente l'ha detto anche un generale italiano.”sostiene che il presidente degli Stati Uniti ha delegittimato il presidente ucraino Zelensky, inserendosi nel dibattito politico e dicendo la propria ogni volta annacquando le trattative. “per ora non ha nessuna ...

Advertising

Frances53524532 : RT @tempoweb: Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: 'Biden come Putin, non vogliono la pace' #Sansonetti #Biden #Putin #guerra #Uc… - BossCrew78 : RT @tempoweb: Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: 'Biden come Putin, non vogliono la pace' #Sansonetti #Biden #Putin #guerra #Uc… - tempoweb : Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: 'Biden come Putin, non vogliono la pace' #Sansonetti #Biden #Putin… -

Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: "Biden come Putin, non vogliono la pace" Il Tempo Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: "Biden come Putin, non vogliono la pace" “Se non si staccano da Biden , l’Europa non nascerà mai!” Così Piero Sansonetti , ospite della puntata di sabato 7 ... “Se non si staccano da Biden , l’Europa non nascerà mai!” Così Piero Sansonetti , ospite della puntata di sabato 7 ...