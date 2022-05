Roma-Leicester, feriti 6 steward e 5 poliziotti, sette tifosi inglesi arrestati e due denunciati (Di sabato 7 maggio 2022) sette tifosi arrestati e due denunciati, tutti inglesi. E’ il bilancio dei controlli dopo la semifinale di Conference League giocata giovedì sera tra Roma e Leicester. Il resoconto dell’accaduto è sul Messaggero. Nei minuti finali dell’incontro, alcuni tifosi giallorossi che occupavano il settore vicino agli ospiti hanno lanciato oggetti verso gli inglesi provocando la loro reazione. “volendo aggredire i supporter della Roma, si sono lanciati versi le vetrate di separazione. A bloccarli gli steward messi a protezione. A quel punto è scoppiato il parapiglia. Gli agenti sono intervenuti riportando la calma nell’intero settore. I poliziotti sono riusciti a fermare sette ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022)e due, tutti. E’ il bilancio dei controlli dopo la semifinale di Conference League giocata giovedì sera tra. Il resoconto dell’accaduto è sul Messaggero. Nei minuti finali dell’incontro, alcunigiallorossi che occupavano il settore vicino agli ospiti hanno lanciato oggetti verso gliprovocando la loro reazione. “volendo aggredire i supporter della, si sono lanciati versi le vetrate di separazione. A bloccarli glimessi a protezione. A quel punto è scoppiato il parapiglia. Gli agenti sono intervenuti riportando la calma nell’intero settore. Isono riusciti a fermare...

