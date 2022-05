Rifiuti interrati nel Barese, sindaci 'non riaprire discarica' (Di sabato 7 maggio 2022) Strati di Rifiuti sono stati trovati interrati fuori dai lotti della discarica Martucci, nel Barese, durante le operazioni di carotaggio. Lo rendono noto i sindaci di Mola di Bari e Conversano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Strati disono stati trovatifuori dai lotti dellaMartucci, nel, durante le operazioni di carotaggio. Lo rendono noto idi Mola di Bari e Conversano, ...

