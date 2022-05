Repubblica: nemmeno la leggerezza d’animo ha invogliato la Juve a giocare un calcio che divertisse (Di sabato 7 maggio 2022) La Juventus si è fatta battere dal Genoa a Marassi per 2-1 fallendo il recupero della distanza dal Napoli per il terzo posto in classifica. Su Repubblica, Emanuele Gamba commenta la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. “una sconfitta che rende giustizia allo spirito del Grifone, disperatamente aggrappato a un’ultima possibilità di sopravvivenza, ma anche alla mediocrità (di gioco, non di giocatori) che la Juve si trascina dietro dall’inizio della stagione. Allegri farà meno punti di Pirlo, ecco un’altra sentenza”. “Ma la Juve? Prima che la partita cominciasse aveva saputo di essere ufficialmente non campione d’Italia, ma nemmeno la leggerezza d’animo ha invogliato i bianconeri a giocare un calcio che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Lantus si è fatta battere dal Genoa a Marassi per 2-1 fallendo il recupero della distanza dal Napoli per il terzo posto in classifica. Su, Emanuele Gamba commenta la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. “una sconfitta che rende giustizia allo spirito del Grifone, disperatamente aggrappato a un’ultima possibilità di sopravvivenza, ma anche alla mediocrità (di gioco, non di giocatori) che lasi trascina dietro dall’inizio della stagione. Allegri farà meno punti di Pirlo, ecco un’altra sentenza”. “Ma la? Prima che la partita cominciasse aveva saputo di essere ufficialmente non campione d’Italia, malahai bianconeri aunche ...

